(Aggiornato alle 18.28) - Un incidente è avvenuto attorno alle 17.30 in direzione sud, all’altezza del centro eventi di Cadempino. Il TCS segnala problemi di traffico tra il raccordo di Lugano Nord e la galleria della Collina d’Oro, con la chiusura della corsia destra dell’autostrada.

L’esatta dinamica dell’accaduto non è nota, ma nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto ed un camion. Una delle auto, una Fiat immatricolata in Italia, è finita sul guidovia metallico di protezione. Il bilancio dell’incidente è di due feriti apparentemente non gravi. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano con due ambulanze.