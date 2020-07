Se la vacanza in Ticino è lunga una giornata

Mendrisiotto

Non solo svizzerotedeschi: in questo periodo anche gli italiani frequentano più volentieri parchi e lidi del Sottoceneri - Con l’accesso alla piscina di Chiasso riservato ai residenti ci si tuffa nelle strutture più piccole - Pienone alle Gole della Breggia, ma non senza qualche problema