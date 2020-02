Pazzallo, Tenero e infine Mendrisio. Negli ultimi anni sono stati tre gli incidenti mortali in Ticino dovuti a veicoli contromano in autostrada. L’ultimo, con esito letale, è avvenuto sabato a Mendrisio, quando un 92.enne che percorreva la A2 in direzione nord ha invertito il senso di marcia a Capolago. Va precisato che a differenza degli altri due casi, risalenti al 2017 e al 2018, l’incidente di sabato non è stato causato da un’entrata errata in autostrada.

© Infografica CdT

Le cifre

Dal confronto dei dati dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) emerge che gli incidenti causati da veicoli in contromano sono in realtà piuttosto rari. Nel 2018, ad esempio, questo tipo di incidenti, spesso causati da un errato utilizzo delle entrate autostradali, hanno rappresentato lo 0,01% del totale, ossia 6 su 54.378. Da sottolineare che dal 2011 al 2018 il numero di incidenti in autostrada è rimasto stabilmente sopra i 51.000.

Negli ultimi anni è stato registrato un minimo di 51.756 incidenti in autostrada (nel 2014) e un massimo di 56.112 (nel 2017). In media 250 hanno esito letale. Quelli che hanno visto il coinvolgimento di veicoli contromano sono una minima parte, con una media di poco meno di 8 all’anno. Nel 2011 sono stati 10 (2 dei quali con esito mortale). L’anno successivo, su 8 incidenti uno ha avuto esito letale. Il 2013 ha visto un aumento a 13 casi senza decessi. Si è poi passati agli 8 incidenti del 2014 (1 mortale), ai 4 (nessun mortale) del 2015, ai 6 (1 mortale) del 2016 e agli 8 (2 mortali) del 2017. Il 2018 è stato un anno relativamente «tranquillo» con 6 incidenti, nessuno dei quali con esito letale.

«Questo genere di incidenti, tuttavia, comporta molto spesso conseguenze gravi per le persone coinvolte e la risoluzione di questo problema risulta complessa, poiché da un lato le cause all’origine di queste manovre sono molteplici – in genere sono legate ad uno stato psicofisico alterato da parte di chi è alla guida del veicolo – e dall’altro i punti in cui queste immissioni possono avvenire non si limitano alle sole entrate/uscite (circa il 50% dei casi), bensì si situano anche all’interno dell’autostrada stessa e nelle aree di sosta e di servizio (per il restante 50% dei casi)», spiega il portavoce dell’USTRA Eugenio Sapia, da noi contattato.

Ad ogni modo l’USTRA, già nel 2009, nel tentativo di arginare per quanto possibile questo fenomeno ha deciso di adottare una misura mirata al miglioramento della segnaletica, posando dei cartelli di divieto di accesso sulle 420 entrate ed uscite autostradali svizzere, nelle aree di sosta e in quelle di servizio e potenziando nel contempo anche la segnaletica orizzontale con la posa di frecce direzionali sull’asfalto.

Il progetto pilota in Ticino

Nel 2015, inoltre, l’USTRA ha avviato anche un progetto pilota per rilevare e tentare di gestire i veicoli che si immettono in autostrada in contromano presso gli svincoli di Varenzo (all’altezza di Quinto), Lugano Sud e, in un secondo momento, anche a Mendrisio. «In sostanza, quando un veicolo inizia a percorrere un tratto di ingresso autostradale contromano, lo stesso viene immediatamente intercettato da un sensore, che lo avvisa mediante un segnale luminoso (divieto di accesso) ed un segnale acustico», ci conferma Sapia. «Nel caso in cui il conducente non si accorga di queste segnalazioni e proceda comunque la sua marcia in senso errato, lo strumento genera immediatamente una chiamata alla polizia cantonale che lancia subito una segnalazione via radio a tutti gli automobilisti; poco prima dell’entrata in autostrada in senso inverso vengono infine attivati dei semafori che si troveranno sulla fase rossa. Se anche i semafori vengono ignorati, sarà infine la pattuglia della polizia cantonale a tentare di fermare il veicolo».

Tuttavia, «visti i costi importanti di questi impianti, la loro limitata efficacia in caso di presenza di veicoli contromano (poiché, come detto, si tratta spesso di automobilisti in stato psicofisico alterato), il fatto che non sono mai entrati in funzione in un caso reale e il numero ridottissimo di casi, il progetto pilota probabilmente verrà progressivamente abbandonato e non verrà implementato in modo definitivo».

©CdT.ch - Riproduzione riservata