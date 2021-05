Dog sitter, freelance, tatuatori, fotografi. Sono loro, gli indipendenti, una delle categorie di lavoratori maggiormente colpite dalla crisi. In loro soccorso, Confederazione e Cantoni hanno erogato 2,7 miliardi di franchi di aiuti sotto forma di indennità per la perdita di guadagno (IPG Corona). Un intervento tempestivo, è stato evidenziato in uno studio della SUPSI sugli indipendenti, ma che ha mostrato i suoi limiti.

«Le indennità per la perdita di guadagno coprono una parte del reddito che viene a mancare a causa della cessazione dell’attività. Il calcolo, però, tiene conto della cifra d’affari al netto delle spese fisse», aveva sottolineato il professor Spartaco Greppi (vedi l’edizione dello scorso 26 maggio, ndr.).

Negli scorsi mesi, inoltre, molti indipendenti lamentavano tempi tecnici eccessivamente lunghi per i rimborsi, oppure difficoltà di accesso agli aiuti promessi. E in diversi casi è stata percorsa la via legale. In quattro sentenze - pubblicate negli scorsi giorni - il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha accolto altrettanti ricorsi in materia di IPG Corona evidenziando, in particolare, le difficoltà di questa categoria di lavoratori nel dover reinventarsi professionalmente.

Tesi accolta

In concreto, gli aiuti erano stati negati al gerente di una società che si occupa di servizi fotografici; al presidente e al socio di una società che si occupa di promozione, gestione e vendita di eventi sportivi e manifestazioni; al gerente di una società attiva nell’ambito della sicurezza e della consulenza; e, infine, a un food-trucker.

In tutti e quattro i casi, tra agosto e settembre 2020 la Cassa di compensazione di riferimento aveva negato le indennità per il periodo 1. giugno - 16 settembre 2020. Il motivo? Nessuna delle attività rientrava nel settore ricreativo. La Cassa aveva rilevato che «le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro che possono esercitare il diritto all’IPG Corona dal 1. giugno 2020 appartengono, in particolare, ai seguenti settori: ditte di catering, organizzatori di fiere, di esposizioni e di congressi, ditte che forniscono servizi per le arti sceniche, aziende che esercitano strutture culturali e d’intrattenimento, parchi divertimento e tematici e ditte che forniscono servizi d’intrattenimento e ricreativi». Ergo, a suo dire nessuna delle attività rientrava in questa categoria. Una tesi smentita, però, dal TCA. Per quanto riguarda il fotografo, la Corte ha concluso che «nonostante l’attività di fotografo non sia esplicitamente citata nella lista delle attività beneficiarie di IPG Corona, una sua interpretazione teleologica porta a includere questa professione negli aventi diritto all’indennità, poiché a causa del divieto di manifestazioni tutti i lavori commissionatigli sono stati cancellati».

Pure respinta la tesi della Cassa di compensazione secondo cui l’uomo avrebbe potuto «reinventarsi», non limitandosi alle grandi manifestazioni. Il TCA ha fatto presente che il fotografo lavorava da oltre 40 anni in questo segmento e che una riconversione professionale appariva difficile.

Entro l’estate

Una decisione analoga è stata presa anche negli altri tre casi: il TCA ha infatti concluso che, sì, le società avrebbero potuto diversificare la propria attività rispetto all’àmbito delle manifestazioni, ma allo stesso tempo risulta di fatto poco verosimile che le stesse potessero riorganizzarsi per l’estate 2020.

