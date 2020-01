Continuano le polemiche sull’evento «Professione influencer», in programma venerdì alla Città dei Mestieri. Intervento che ha mosso le perplessità del Partito Comunista il quale, per mano dei deputati in Gran Consiglio Massimiliano Ay e Lea Ferrari, ha presentato al Consiglio di Stato un’interpellanza nella quale si chiedevano spiegazioni sull’opportunità di presentare ai giovani una possibilità lavorativa «precaria e che getta fumo negli occhi a quei giovani che si illuderanno per conseguenza di poter svolgere questa mansione come fonte principale del proprio sostegno finanziario».



Chi non è dello stesso avviso è Camilla Neuroni, giovane ticinese nota per la sua partecipazione al reality show «Riccanza» che, grazie alla sua attività da influencer, con la quale vanta oltre 185 mila followers su Instagram, sta facendo dei social una vera e propria professione. Abbiamo messo a confronto Neuroni con Edoardo Cappelletti, consigliere comunale luganese del Partito Comunista.



Scoprendo alcuni aspetti decisamente interessanti del mondo dei social...