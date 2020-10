L’assemblea è stata caratterizzata dalla presentazione ufficiale del nuovo programma base per l’allestimento dei concorsi di progetto, documento che tutti i committenti ed i coordinatori di concorso sono «caldamente invitati» ad utilizzare. L’elaborazione di questo documento, preceduto da due corsi di formazione per coordinatori di concorso avvenuti negli scorsi anni, è il frutto del lavoro portato avanti dalla CAT con le sue Associazioni e completa quanto promosso da qualche anno a questa parte. «Sempre più committenti riconoscono ormai la procedura del concorso di progetto come la migliore forma di messa in concorrenza per giungere alla miglior soluzione, e il crescente numero di nuovi concorsi avvenuto durante questi ultimi anni non fa che confermare questa tesi», ha osservato il presidente Paolo Spinedi. «A volte, però, proprio quando questo tipo di procedura si imporrebbe, ecco che la committenza sceglie altre vie, meno opportune. Come ha deciso di fare FFS per incaricare i progettisti del Nuovo Stabilimento Industriale Ferroviario di Castione, sebbene più di 600 professionisti ticinesi e svizzeri abbiano chiesto a gran voce il concorso di progetto». Per quanto riguarda i mandati assegnati mediante la procedura del concorso per prestazioni, ha ribadito Spinedi, «si continua a constatare un livello degli onorari molto basso, fatta eccezione per i mandati assegnati da parte dell’amministrazione cantonale».