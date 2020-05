I sindacato VPOD Ticino esorta il Consiglio di Stato ad intervenire a Berna in modo da facilitare il transito doganale al personale sociosanitario frontaliero. Il sindacato ricorda che questi lavoratori hanno «dovuto effettuare lunghi tragitti per andare e tornare dal posto di lavoro, in alcuni casi fino a 3 ore al giorno», così come «lunghe code e controlli doganali più rigidi». Per la VPOD, questo allungamento dei tempi di trasferta è dunque ritenuto «dannoso per la salute dei lavoratori sociosanitari e impedisce loro di garantire il rispetto degli orari di inizio sul posto di lavoro.