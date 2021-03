Nonostante la pandemia, l’esodo pasquale è iniziato. A partire da oggi, secondo Viasuisse, gli svizzeri viaggeranno verso le mete prescelte per le vacanze e l’asse Nord-Sud del Paese sarà quello più gettonato. In Ticino, diversamente dalla Pasqua del 2020, ci sarà un boom di turisti e proprio nella giornata odierna dovrebbero crearsi le prime importanti colonne al portale Nord della galleria autostradale del San Gottardo. Quest’anno mancheranno molti viaggiatori provenienti da Germania e Paesi Bassi, in quanto le restrizioni anti-COVID adoperate dall’Italia hanno reso la Penisola una meta poco attrattive per le vacanze. Sulle strade che portano a Sud ci sarà comunque molto traffico, un traffico diverso: l’assenza degli stranieri sarà in qualche modo compensata dai numerosi svizzeotedeschi e romandi che, al posto di andare all’estero, hanno scelto il nostro cantone. Secondo Laurent Pignot, responsabile dell’ufficio stampa del TCS nella Svizzera romanda e Svizzera italiana, in questi giorni i soci hanno, sì, cercato informazioni sulle misure anti-COVID nei Paesi limitrofi, per capire come e dove spostarsi, ma molte domande erano legate alla possibilità di fare le vacanze in Svizzera, specialmente in Ticino. «Si conferma il trend dell’anno scorso: la gente vuole fare turismo di prossimità. Molti andranno in Ticino per una questione climatica, ma anche per visitare un posto nuovo», spiega il responsabile del TCS, che aggiunge: «Continua la tendenza a fare vacanze sicure ed ecologiche, riscoprendo il territorio svizzero. Questo era avvenuto anche l’estate scorsa. Quando si parla di turismo ed ecologia si intende quella volontà di riconnettersi con la natura, di fare campeggio o glamping (glamour e camping, ndr). Quest’ultimo attira molte persone che erano abituate ad andare negli alberghi: così possono riavvicinarsi alla natura senza rinunciare al comfort», constata Pignot, aggiungendo che: «Il glamping nei campeggi svizzeri va letteralmente a ruba. Le vacanze di questo tipo inquinano meno: non si prende più un aereo per andare in un resort dall’altra parte del mondo». Con l’aumento delle vendite dei camper nel 2020, non poteva che essere così: i campeggi sono presi d’assalto e quelli ticinesi, già da giorni, sono tutti al completo. «Non è una novità legata alla pandemia, più che altro è il consolidamento di una tendenza che va avanti da 5 anni», spiega il nostro interlocutore: «Il campeggio non è più solo per chi cerca una vacanza un po’ rude, ora è richiesto anche da chi vuole determinate comodità rimanendo in contatto con la natura: anche questo spinge gli svizzeri a riscoprire il Paese. Nei campeggi ora gli elvetici rappresentano il 90% dei turisti, prima erano intorno al 70%». Questo anche per il calo dei visitatori stranieri. Dopo la revoca del lockdown da parte di Angela Merkel, i tedeschi, abituati ai campeggi ticinesi, non troveranno posto: nel nostro cantone è tutto prenotato da settimane e ora sono tutti sold out.