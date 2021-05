Inizio d’anno in ripresa per il settore principale della costruzione: nel primo trimestre il fatturato ha sfiorato i 5 miliardi di franchi, in aumento del 6% su base annua. Nel settore pubblico la progressione è stata del 3%.

In un comunicato odierno la Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC) sottolinea comunque come durante l’anno scorso la pandemia di coronavirus avesse frenato in modo sensibile l’attività già nel primo trimestre. Questo è particolarmente vero per il Ticino (per la prima volta sono disponibili anche dati disaggregati regionali: i Grigioni non sono però considerati a sé stanti) che nei primi tre mesi del 2021 ha visto il fatturato salire del 29% a 0,25 miliardi.

L’ottimismo dei committenti fa sì che anche le nuove commesse siano in aumento: +14% a 7,2 miliardi di franchi in Svizzera e +50% a 0,31 miliardi in Ticino. Secondo la SSIC, la congiuntura rimane però fragile: per l’insieme dell’anno è atteso un incremento del 3% del giro d’affari. Inoltre un fattore che potrebbe ostacolare la crescita è la carenza a livello globale di alcuni materiali come l’acciaio, il legno o i prodotti di plastica.

Sul fronte dell’impiego, nel 2020 sono stati creati fino a 4000 posti stagionali in meno del solito a causa delle incerte prospettive economiche. Nel frattempo la situazione sul mercato del lavoro è però migliorata e la disoccupazione nel settore principale della costruzione è diminuita dall’inizio dell’anno. Tuttavia alla fine di marzo 2021 erano ancora 2800 i posti di lavoro occupati in meno rispetto allo scorso anno, con una flessione del 3%.

