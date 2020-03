Emanuele Berger, il DECS si è attivato e sta lavorando per assicurare l’insegnamento a distanza: come procedono i preparativi?«Siamo nella fase di transizione, che è lasciata alla creatività, all’impegno e alla dedizione che i docenti stanno già dimostrando, ciò di cui li ringraziamo. Sappiamo che diversi insegnanti hanno già preparato gli esercizi, spedendoli in parte via email o chat».

Nel frattempo è in fase di preparazione la fase di consolidamento.«Sì, il Centro di risorse didattiche e digitali (CERD) sta allestendo le direttive e le linee guida e soprattutto le strumentazioni che saranno a disposizione dalla prossima settimana, indicativamente da mercoledì, quando dovremmo essere pronti per partire».

Su quale strumento informatico si sta lavorando, in particolare?«Si sta mettendo a punto...