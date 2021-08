Insieme all’allerta pioggia arrivano i disagi al traffico

Pericolo pioggia di grado 2 in tutto il Ticino e i Grigioni, fino a domani mattina alle 6. MeteoSvizzera prevede rovesci abbondanti, tra 50 e 70 mm, e nel frattempo sulle strade del cantone nascono i primi disagi. In particolare si segnalano allagamenti sull’A2, all’altezza di Grancia, dove il traffico risulta rallentato. Ulteriori allagamenti, sempre a Grancia, anche sulla strada cantonale. Stando a ViaSuisse, poi, in via Lugano a Origlio, la circolazione è perturbata a causa della pioggia.