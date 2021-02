A partire dal tardo pomeriggio sono previste deboli precipitazioni, che poi si intensificheranno nel corso della notte su domenica a Sud delle Alpi. Lo fa sapere MeteoSvizzera, spiegando che il limite delle nevicate sarà compreso fra 1.000 e 1.200 metri, ma durante le precipitazioni più intense, nelle valli dell’Alto Ticino, potrà calare a tratti fin verso i 700 metri. A partire da domenica, verso metà giornata, le precipitazioni perderanno gradualmente d’intensità, per poi cessare completamente nella notte su lunedì. Un allerta di grado 3, pericolo marcato, è in vigore dalle 18 di oggi alle 18 di domani per Locarnese, Verzasca, Alta Vallemaggia, Leventina, Blenio, Riviera e Moesano. Tra sabato sera e domenica sera nelle regioni allertate sono attesi oltre i 1.400 metri da 20 a 40 cm di neve fresca, sopra i 1000 metri da 10 a 25 cm. Nell’Alto Ticino e nell’Alto Moesano si potrà accumulare qualche centimetro di neve anche fin verso gli 800 metri, tuttavia fino a 1200-1300 metri la neve risulterà piuttosto bagnata e pesante.