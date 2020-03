«Interrompete con effetto immediato l’attività della vostra azienda eccezione di quelle necessarie per far fronte ai bisogni primari della popolazione». Questo, in sostanza, l’appello lanciato ieri dal sindacato OCST Sopraceneri in una lettera indirizzata a tutte le industrie della parte Alpina del cantone.

Il sindacato - nella lettera firmata dal segretario regionale Marco Pellegrini e dai vicesegretari Pietro Fadda e Claudio Isabella - ricorda la decisione del Governo dello scorso 14 marzo che ha definito «la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive non di primaria necessità per la popolazione». Inoltre, come ricorderete, lo Stato Maggiore cantonale di condotta ha specificato che le attività «devono essere limitate al minimo indispensabile». Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, il sindacato ritiene che «attualmente risulta difficile per non dire impossibile lavorare in azienda garantendo la necessaria sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori».

«A questo proposito ci sono pervenute numerosissime segnalazioni di situazioni riguardanti situazioni di grossa difficoltà. Lavoratrici e lavoratori ci riferiscono che stanno vivendo, comprensibilmente, la propria presenza sui luoghi di lavoro con grande preoccupazione e paura, per essi e per i loro familiari - si legge nella lettera inviata alle industrie del Sopraceneri - Sottolineiamo che, alcune aziende, anche di grandi dimensioni, hanno deciso, dimostrando grande sensibilità, di interrompere con effetto immediato la propria attività, mettendo al primo posto la salute dei propri collaboratori. Per ridurre al minimo i rischi e costi economici derivanti da questa situazione hanno chiesto, il sostegno dal Cantone e della SECO per facilitare l’accesso all’orario ridotto».

