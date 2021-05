Tra le 22 di oggi, martedì, e le 5 del mattino di mercoledì, per lavori di manutenzione all’impianto presente sul San Salvatore, verrà temporaneamente spento il segnale di Radio3i sui 106.8 MHz, che garantisce la copertura del Luganese. Restano attivi i 96.5 MHz per il Sopraceneri, i 106.5 MHz per il Mendrisiotto e il segnale streaming su app e sito di Radio3i.