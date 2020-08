«Il DECS starebbe effettuando imprecisate “verifiche” sulla possibilità di rispettare, nelle aule e negli spazi comuni, le misure di distanziamento; questo, in particolare, nelle scuole medie superiori. Sulla base di queste verifiche verrebbe poi decisa l’obbligatorietà dell’uso della mascherina». In una presa di posizione il Movimento per il socialismo esprime il proprio disappunto per l’atteggiamento «attendista» del DECS in materia di uso della mascherina alla ripresa delle scuola. «Le dimensioni delle strutture scolastiche (aule, corridoi, etc.) e il numero di studenti che le frequentano - scrive l’Mps - sono tali (perlomeno nelle scuole medie superiori) che non necessitano di ulteriori verifiche: l’uso della mascherina per gli studenti (così come già deciso per gli insegnanti) ci pare più che necessario».