A Pasqua il Ticino sarà preso d’assalto dai turisti provenienti dalla Svizzera interna. Quella che si verrà a creare nei prossimi giorni sarà una situazione inedita, visto il «blocco» del 2020, e per certi versi ancora molto limitante: mentre dal Nord del Paese ci si sposta a Sud per trovare un clima più caldo, difficilmente i ticinesi potranno trovare condizioni meteo migliori altrove. Con le restrizioni legate alla pandemia, ad esempio, il mare dell’Italia è in zona rossa e a molti non resta che rimanere a casa per godersi il tepore primaverile mentre si ricaricano le batterie. Ma c’è qualcuno che ha deciso di mettersi in viaggio comunque. Ne abbiamo parlato con Davide Nettuno, responsabile della filiale Hotelplan di Lugano e portavoce per il Ticino, e con Sandro Fabretto, manager di Gateway Tours a Lugano.

C’è tanta voglia di viaggiare, ma in pochi lo fanno

Secondo Davide Nettuno e Sandro Fabretto, i ticinesi avrebbero una gran voglia di andare in vacanza, ma al momento pochi si mettono in viaggio. Le limitazioni legate alla pandemia sono un muro contro cui il turista va spesso a scontrarsi: oltre alle direttive emanate dalla Confederazione, ci sono anche tutti i paletti imposti dagli altri Paesi. Orientarsi tra le varie regole anti-COVID e il loro cambiamento, spesso repentino, diventa complicato. Il portavoce di Hotelplan per il Ticino sottolinea che «quando si è confrontati con tutte queste problematiche, l’entusiasmo scema, perché non si parla solo di difficoltà logistiche, ma anche di un aumento di costi: pensiamo semplicemente ai test anti-COVID». Il manager di Gateway Tours aggiunge: «C’è chi parte, ma sono davvero pochi rispetto ad una Pasqua pre-coronavirus. Non si può assolutamente fare un paragone con gli anni precedenti. In queste settimane abbiamo avuto qualche turista in più, ma sono numeri davvero bassi». La tendenza che notano le agenzie di viaggio è quella di una timida ripresa, con le prenotazioni che vengono effettuate molto sotto data, per il timore che la situazione epidemiologica nelle mete prescelte possa peggiorare.

Quando si parte, dove si va?

Per Davide Nettuno, in questo periodo, le mete predilette dai ticinesi sono quelle che durante il viaggio di andata non creano particolari problemi e che permettono una vacanza al caldo. Tra queste vi è l’Egitto, «anche perché lì sono molto attrezzati per quanto riguarda lo svolgimento dei test sul posto». Poi, dopo che è uscita dalla lista dei Paesi a rischio, è tornata un po’ di richiesta per la Spagna, anche se «c’è ancora un po’ di blocco psicologico, visto che è un Paese uscito da poco dalla ‘blacklist’». Sandro Fabretto invece cita le isole Canarie, le Baleari, il Portogallo e l’Egitto. «Visto che si tratta di una sola settimana di vacanza, si preferisce andare in posti più vicini», anche se non mancano prenotazioni per il Qatar, l’Oman, la Repubblica Dominicana e il Messico. Secondo Fabretto «tanti ticinesi vorrebbero andare al mare in Italia, ma è praticamente tutta zona rossa. Purtroppo i posti raggiungibili in auto sono quasi tutti off limits per i vari divieti: non solo la Penisola, ma anche la Francia».

La maggioranza resta in Ticino

Secondo gli esperti delle agenzie di viaggio, i ticinesi rimarranno prevalentemente all’interno del cantone. Anche se, fa notare il responsabile di Hotelplan, «ci saranno decisioni dell’ultimo momento, legate alle previsioni meteo. In caso di brutto tempo molti svizzerotedeschi probabilmente cancelleranno le vacanze da noi, il ticinese reagisce più o meno allo stesso modo e aspetta a spostarsi verso qualche località elvetica. Credo comunque che verso la Svizzera interna ci sarà uno spostamento abbastanza basso». Il manager di Gateway Tours concorda: «Dopo oltre un anno di pandemia, la gente ha voglia di caldo e di mare, la vacanza in Svizzera l’abbiamo già fatta tutti, non penso che verrà replicata. Inoltre il Ticino offre garanzie meteorologiche superiori, ed è proprio per questo che siamo invasi. Noi difficilmente andremo al Nord, se non per qualche giorno a visitare città, anche se la vedo dura con i ristoranti chiusi». Insomma, pochi ticinesi viaggeranno all’estero e ancora meno andranno oltre San Gottardo.

Consigli per chi vuole andare all’estero

Per chi volesse mettersi in viaggio verso mete estere, il consiglio è quello di rivolgersi alle agenzie di viaggio, proprio per il costante evolversi della situazione legata alla pandemia. Non sono mancate brutte esperienze per chi ha provato la via del «fai da te», con voli cancellati e difficoltà ad ottenere rimborsi. Nettuno spiega: «Gli operatori sono in grado di monitorare costantemente la situazione: forniscono dettagli sulle restrizioni nei vari Paesi e il cliente può essere ben indirizzato già in fase di consulenza. Questo non riguarda solo le misure anti-COVID, vengono spiegati tutti i rischi che si corrono qualora si decidesse di intraprendere una prenotazione. Su Internet sembra più facile, basta spuntare la casellina in cui si dice di aver letto le condizioni di contratto, ma quando poi il cliente ha bisogno di ulteriori informazioni deve andarsele a cercare e c’è il pericolo di trovarle non corrette. La situazione è molto intricata ed isterica, perché cambia in maniera molto repentina: il fatto di essere seguiti da qualcuno è un vantaggio per i viaggiatori». Il responsabile di Hotelplan inoltre sottolinea che: «Nelle ultime settimane c’è un numero abbastanza importate di persone che si rivolge a noi e che prima non era nostro cliente: c’è più voglia di sicurezza. Spesso chi entra nella nostra agenzia, lo fa per la prima volta, per trovare qualcuno che possa dargli una mano in caso di bisogno». Anche Fabretto consiglia di affidarsi agli esperti: «La gente ha una tattica molto attendista. Oggi difficilmente si prenota in anticipo, questo vale anche per le vacanze estive. Il turismo invece si sta muovendo con dinamiche di massima flessibilità, con cancellazioni permesse fino a pochi giorni prima della partenza. Quindi è, sì, possibile muoversi con largo anticipo, ma sempre in quell’ordine di mete e alberghi che offrono la possibilità di cancellare la vacanza senza spese: in questo modo si ha la certezza che in caso di problemi si può disdire la vacanza senza penali da pagare. Le agenzie hanno il polso della situazione e conoscono le disposizioni anti-COVID, le offerte e le condizioni. Il fai da te è sempre un po’ un’incognita. In questo periodo è meglio rivolgersi ad un’agenzia, perché tutto cambia molto in fretta. Fino a pochi giorni fa, ad esempio, in Spagna e in Portogallo accettavano il tampone rapido, ma ora chiedono solo il PCR. Sul web poi si trovano tante notizie non ufficiali o blog imprecisi: è dura districarsi tra le varie misure legate alla pandemia. È più sicuro dare i soldi ad una società svizzera che offre garanzie del 100% di rimborso in caso di problematiche».

Per il certificato vaccinale ci vorrà tempo

Chi opera nel settore del turismo è ovviamente favorevole all’introduzione di un certificato vaccinale che permetta di viaggiare senza troppi problemi. Al momento vi sono però ancora delle incognite. Secondo Nettuno, «porterebbe un po’ di chiarezza nell’approccio al viaggiare. Perlomeno sarebbe qualcosa di concreto, perché, oggi come oggi, un vaccinato deve sottostare alle stesse regole di chi non lo è. Col vaccino c’è un vantaggio dal punto di vista della salute, ma attualmente dal punto di vista logistico non è stato fatto nessun passo in avanti». Fabretto inoltre pensa che le tempistiche per un passaporto vaccinale saranno più lunghe di quanto si possa pensare: «Chi si vaccina oggi non è esentato dall’obbligo del tampone, avrà meno problemi in caso dovesse contrarre la COVID-19, ma dal punto di vista delle formalità di entrata e di uscita dovrà essere trattato allo stesso modo di chi fa il tampone. Finché tutti non avranno la possibilità di farsi somministrare il siero, un certificato vaccinale non potrà essere accettato, perché sarebbe discriminatorio. Io vedo ancora tutto il 2021 e tutto il 2022 con i soli tamponi».

