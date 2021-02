«Inverno con pochi incidenti, ma è stato un anno intenso»

Il 2020 che si è da poco concluso è stato un anno intenso per il velivolo più iconico della REGA: in tutta la Svizzera gli equipaggi degli elicotteri rossi della Guardia aerea di soccorso (che per le loro missioni decollano 24 ore su 24) sono stati sollecitati più spesso rispetto allo scorso anno: con 13.253 interventi (+8,1%), la centrale operativa elicotteri non ha mai organizzato così tante missioni. Sono aumentati sia il numero degli interventi di soccorso sul luogo dell’evento (7.774, +5,6%), sia il numero dei voli di trasferimento da un ospedale all’altro (2.614, +9,8%).

Ciaspole e scialpinismo

In Ticino, dalla Base Rega Locarno sono partite 842 missioni totali, di cui 609 primarie, 185 secondarie e 48 non mediche. «È stato un anno intenso», ci conferma Paolo Menghetti, capo base di Locarno...