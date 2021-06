Sì, dei ritardi nell’evasione delle richieste di indennità di perdita di guadagno Corona (IPG Corona) si sono verificati nei primi mesi di quest’anno, fino a marzo. Ma la situazione, ora, è stata risolta. Lo ha reso noto il Consiglio di Stato nel rispondere a un’interrogazione sul tema presentata da Nicola Schoenenberger per il gruppo dei Verdi. Fino a fine aprile, viene specificato, i tempi per l’evasione delle richieste erano superiori a 30 giorni, ergo «praticamente tutti i richiedenti hanno atteso più di un mese». Per far fronte al problema, la Cassa cantonale di compensazione AVS è stata ulteriormente potenziata con l’assunzione di quattro nuovi collaboratori e il trasferimento di sei unità da altri servizi. In questo modo, si legge nella risposta, è stato possibile riassorbire entro fine aprile tutti i ritardi accumulati in precedenza e riportare la situazione alla normalità, vale a dire a tempi di evasione di regola inferiori a 30 giorni dalla ricezione della domanda.