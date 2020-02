«Si scopre che Coop, che si picca costantemente di mettere in atto una politica ‘sociale’ e ‘avanzata’ verso i dipendenti non rispetta nemmeno la nostra scalcinata e moderata Legge sul Lavoro» scrivono oggi MPS-POP e Indipendenti in un’interpellanza rivolta al Consiglio di Stato. La nota firmata da Angelica Lepori, Simona Arigoni e Matteo Pronzini chiede all’Esecutivo quali provvedimenti siano previsti nei confronti del supermercato dopo le rivelazioni del Blick sul mancato rispetto degli orari di lavoro per i dipendenti e le dipendenti del supermercato nelle sedi del canon Berna, infrazioni che sono poi state confermate dall’azienda stessa. «Non sono che l’ennesima dimostrazione di quanto poco siano rispettati i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sui luoghi di lavoro in questo paese», riporta il testo. Il giornale svizzerotedesco era venuto a conoscenza di un documento che attesta 475 violazioni per il solo mese di novembre, riferite a poco più di 4.400 dipendenti.

I tre deputati mettono un punto di domanda sulle condizioni di lavoro anche nelle altre aziende elvetiche e negli altri settori professionali: «Se le cose stanno così presso Coop, che comunque ha un contratto collettivo di lavoro e che si trova sotto i riflettori del grande pubblico, non osiamo pensare cosa capiti in tutta quella miriade di piccolo e medi negozi del settore della vendita che sfuggono a qualsiasi controllo e che agiscono senza l’attenzione del pubblico e delle autorità. Le considerazioni per il settore della vendita - continua la nota - possono essere estese evidentemente ad altri settori professionali: a quello industriale, ma anche a quello dell’artigianato e del settore impiegatizio, altro settore quest’ultimo nel quale vigono condizioni di concorrenza selvaggia».

«Le strutture di controllo sono insufficienti, elevatissimo il rapporto tra numero di addetti e numero di ispettori. La conseguenza - spiega l’interpellanza dei partiti di sinistra - è l’incapacità dell’Ispettorato del Lavoro di verificare in modo adeguato, continuo e approfondito il rispetto delle disposizione di legge che interessano il rapporto di lavoro».

Per rispondere alle infrazioni di Coop, l’MPS ha depositato negli scorsi giorni, a livello cantonale, una nuova iniziativa denominata «Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il dumping salariale e sociale!» che propone, proprio constatando situazioni come quelle rilevate in questi giorni, il potenziamento dell’ispettorato del lavoro, oltre ad altre misure tutte tese a garantire il rispetto dei diritti di chi lavora.

Alla luce delle problematiche esposte, MPS-POP e Indipendenti hanno quindi chiesto all’Esecutivo quanti siano effettivamente stati i controlli effettuati nel corso degli ultimi 5 anni. Inoltre, Lepori, Arigoni e Pronzini hanno ricordato che con il controprogetto all’iniziativa popolare lanciata dal loro partito «Basta con il dumping salariale in Ticino» era stato promesso un potenziamento del personale occupato nelle commissioni paritetiche. I tre deputati hanno quindi rivolto un’ultima interrogazione al Governo ticinese: «La commissione paritetica del CCL esiste? È stata potenziata dopo l’approvazione del controprogetto?»

