Iscrizioni aperte per la formazione sociosanitaria

Considerata la particolare situazione dovuta alla COVID-19, i termini per la pre-iscrizione all’anno scolastico 2020-2021 al Centro professionale sociosanitario, Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Giubiasco e Canobbio (CPS-SSPSS) sono posticipati al 12 giugno 2020. Lo comunica il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso la Divisione della formazione professionale (DFP), sottolineando che durante tutta l’evoluzione epidemiologia legata alla diffusione del coronavirus, il personale delle strutture sociosanitarie in Ticino è stato eccezionale. Tutta la popolazione ha riconosciuto il valore e l’importanza delle professionalità presenti negli ospedali e altre strutture di cura.

Il Centro professionale sociosanitario di Giubiasco e Canobbio prepara i professionisti e le professioniste che quotidianamente assistono pazienti e ospiti negli ospedali, istituti di cura, case per anziani, servizi di assistenza e cura a domicilio e altre strutture sociosanitarie. Una formazione professionale di base al CPS-SSPSS, a tempo pieno o con un contratto di apprendistato in azienda, permette d’inserirsi in un settore che anche nei prossimi anni avrà un bisogno accresciuto di personale qualificato.

L’attestato federale di capacità o la maturità specializzata permettono inoltre di proseguire gli studi nei percorsi che portano ai titoli superiori, nel terziario professionale o accademico. I percorsi formativi offerti al CPS-SSPSS permettono di qualificarsi quale operatore sociosanitario/operatrice sociosanitaria (OSS), operatore socioassistenziale/operatrice socioassistenziale (OSA), addetto/addetta alle cure sociosanitarie (ACSS), nella maturità specializzata d’indirizzo sanitario e sociale e nei moduli complementari per l’ammissione ai curricoli SUP.

La richiesta delle credenziali personali per la pre-iscrizione elettronica deve essere effettuata via mail a decs-cps.giubiasco.iscrizioni@edu.ti.ch entro il 10 giugno 2020. Il formulario d’iscrizione dovrà essere compilato, seguendo le istruzioni fornite, stampato e inviato alla segreteria della scuola entro il 12 giugno 2020. L’iscrizione diventa definitiva con la consegna/l’invio della pagella di quarta e della licenza di Scuola media in originale entro il 30 giugno 2020 (data del timbro postale).

