Italia ed edilizia ticinese in coro: «Riaprite anche i valichi minori»

Frontalieri, dogane e colonne. La polemica è servita. Corre da una parte all’altra del confine. Senza restrizioni. Bene, ma che succede? Semplice: l’Italia chiede a gran voce la riapertura dei valichi minori, spalleggiata dall’edilizia ticinese. Lavoratori non residenti a lungo incolonnati e, di riflesso, tanti (troppi) ritardi sui cantieri. Così, raccontano, non si può andare avanti. In mezzo, l’Amministrazione federale delle dogane prende tempo. Spiegando e ricordando che, al di là dei numeri e delle attese, va considerato l’equilibrio fra gli effettivi a disposizione e i controlli sistematici, introdotti quale misura di protezione in piena emergenza coronavirus. L’aumento del traffico, afferma in ogni caso la portavoce Donatella Del Vecchio, è considerato normale. Lo stesso vale per le code ai vari punti d’entrata: «La situazione per noi è fluida» prosegue Del Vecchio. «Questo considerando la fascia dalle 4 alle 11 del mattino». Sì, ci sono state delle colonne. Ma non eccezionali. «La gestione degli ingressi è sotto controllo. Lunedì abbiamo avuto un aumento del traffico del 28% rispetto al 20 aprile, con 26.696 passaggi, martedì l’aumento è stato del 25%. Dove potevamo intervenire per smaltire un po’ le colonne, ad esempio introducendo corsie nuove, siamo intervenuti. Penso a Ponte Tresa in particolare. Comunque, siamo ampiamente al di sotto della metà delle entrate precedenti la crisi».

C’era unità di intenti

Tradotto: la polemica sarebbe sterile, per non dire peggio. «Posso dire – spiega Del Vecchio – che l’attuale piano era stato discusso con le autorità italiane. E integra anche le loro analisi». Roma, però, ha cambiato atteggiamento. Ha registrato le lamentele di sindaci di frontiera, sindacati e degli stessi frontalieri domandando alla Svizzera la riapertura di tutti i valichi (attualmente sono aperti Brogeda, Chiasso strada, Brusata, Gandria, Ponte Tresa, Gaggiolo, Dirinella e Madonna di Ponte). La decisione spetta al Consiglio federale, sebbene l’Amministrazione federale delle dogane possa aprire in autonomia un valico. Oggi, verosimilmente, se ne saprà di più.

«Io questo grande aumento del traffico non l’ho notato» ribatte il sindaco di Ponte Tresa Daniel Buser. «Se è aumentato, parliamo di cifre non minimamente paragonabili alla normalità». Ovvero all’epoca pre coronavirus. «Ogni Paese, per fronteggiare la crisi, ha preso le precauzioni del caso. La Svizzera deve sentirsi libera di agire come meglio ritiene a livello di riaperture, come l’Italia. È importante seguire le vie istituzionali anche per la comunicazione: è inutile che Regione e Cantone si scrivano». I confini, insomma, non sono di loro competenza. «Di sicuro, non ho mai sentito né visto un sindaco elvetico fare pressioni sulle autorità italiane. Mi infastidiscono poi le affermazioni di alcuni sindaci come Pellicini di Luino, che fra l’altro conosco e stimo: ha parlato di attività lavorative in Svizzera riprese al 100%. Non è vero. No, il problema delle colonne non esiste».

Una migliore sincronizzazione

Bruno Arrigoni, sindaco di Chiasso, non avverte particolari problemi al momento. Ma, dice, permettere ai frontalieri di entrare in Svizzera significa (anche) «fare in modo che il traffico sia il più possibile fluido». Al riguardo, Arrigoni vedrebbe di buon occhio la riapertura di Faloppia e Pedrinate. «Quei valichi ci permetterebbero di smaltire i movimenti in entrata a Chiasso strada».

A risentire del problema traffico-valichi è l’edilizia, va da sé. La Società degli impresari e costruttori ha già alzato i toni del discorso, chiedendo a Bellinzona di intercedere presso il Consiglio federale. L’Unione associazioni dell’edilizia, per contro, tramite il suo presidente Piergiorgio Rossi auspica una migliore «sincronizzazione». Soprattutto in vista della prossima settimana, quando le ultime restrizioni legate all’edilizia cadranno. E ancora: «Non possiamo aprire i cantieri e lasciare chiuse le frontiere. Abbiamo registrato già diversi ritardi, dovuti appunto alle colonne o ai giri più lunghi cui sono costretti i lavoratori. In più, non è stato considerato il discorso del car pooling». Esempio: se prima quattro frontalieri impiegati presso la stessa azienda si accordavano per adoperare una macchina sola, a causa del distanziamento sociale adesso dovranno per forza di cose raggiungere il posto di lavoro per conto proprio. «A questo – la chiosa di Rossi – bisogna aggiungere il trasporto pubblico depotenziato e, proprio per l’emergenza sanitaria, poco utilizzato. Quando ci eravamo incontrati con il presidente del Consiglio di Stato, Christian Vitta, avevamo avuto la sensazione che la tematica fosse stata recepita. Di sicuro, l’accesso al nostro cantone ora come ora va ripensato».

