(Aggiornato alle 17.15) Nonostante la bocciatura come rimedio per la COVID-19 da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), l’idorssiclorochina pare andare a ruba tra gli abitanti del Nord Italia, che arriverebbero in Ticino da Verbania, Como, Varese e Novara per acquistare il medicinale antimalarico. Secondo «Repubblica.it», negli scorsi giorni una quindicina di persone avrebbe addirittura noleggiato un pulmino per far incetta di Plaquenil (idrossiclorochina) oltre confine e tornarsene in Italia con circa 250 flaconi. Le farmacie elvetiche sarebbero prese d’assalto in questo periodo a causa delle limitazioni che vigono nella Penisola. Il Plaquenil, ricorda il quotidiano italiano, da oltre 30 anni è in commercio sia come antimalarico, sia per combattere malattie reumatologiche, ed era stato ampiamente utilizzato prima della bocciatura dell’AIFA per trattare i primi pazienti affetti da COVID-19. Da oltre due mesi la vendita del farmaco in Italia è bloccata - al di fuori degli usi clinici riconosciuti -, in seguito ad uno studio pubblicato sul Lancet poi smentita dai ricercatori, e gli abitanti delle Regioni di confine si spingerebbero in massa (si parla di centinaia di persone dirette verso Chiasso e Lugano, ma anche Locarno e Bellinzona) oltre frontiera per acquistare, in maniera del tutto lecita e con la ricetta, il medicinale. Farmacisti ticinesi avrebbero confermato a «Repubblica.it» l’arrivo di clienti italiani per acquistare il Plaquenil, rimedio indicato specialmente per il trattamento dell’artrite reumatoide e del lupus eritematoso discoide e disseminato. Il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini ha però smentito quanto descritto nell’articolo del quotidiano italiano, spiegando che: «Sulla base delle cifre di vendita, i prodotti a base di idrossiclorochina sono tornati ai loro valori pre-COVID».