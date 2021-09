In Svizzera 100-150 mila dosi

Ma quale procedura aveva seguito la Confederazione con Johnson&Johnson? Il vaccino era stato scartato? «Assolutamente no», ricorda Zanini: «La Confederazione non aveva sottoscritto contratti di fornitura con Johnson&Johnson - nonostante il farmaco avesse già ottenuto l’omologazione in Svizzera - in quanto la casa farmaceutica aveva dichiarato che fino a settembre 2021 non sarebbe stata in grado di rifornire il mercato svizzero». Di qui, la decisione di non entrare in materia per una contrattazione, spiega il farmacista cantonale. «Adesso che Johnson&Johnson è palesemente in grado di portare qualcosa in Svizzera, la Confederazione si è mossa per andare a comperarlo». Al momento non si hanno notizie dei quantitativi che Berna sta negoziando con il colosso farmaceutico. Ma tenuto conto che in Ticino giungeranno circa 6 mila dosi, secondo la chiave di riparto, in Svizzera complessivamente ne dovrebbero arrivare 100-150 mila. E la tempistica? «Conferme ufficiali non ci sono, ma le dosi potrebbero giungere in Ticino già a inizio ottobre», conclude Zanini.