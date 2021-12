Se non fosse stato il settimanale romando Le Matin Dimanche a lanciare l’allarme il problema sarebbe passato in sordina, nascosto all’ombra della pandemia che ha fatto, molto probabilmente, anche da accelerante. Il 25% degli over 65 consuma bevande alcoliche quotidianamente. Di questi, l’11% soffre di una grave dipendenza. È bene precisare che questi dati sono antecedenti al coronavirus e l’indagine è circoscritta al canton Friburgo. L’indagine, appunto, non gli effetti collaterali.

L’ansia, lo stress, la solitudine oppure la morte di un familiare – tutti fattori che gravitano attorno alla crisi sanitaria – potrebbero aver ulteriormente aggravato il problema un po’ ovunque. E il Ticino non fa eccezione. Piuttosto, pare essere un’eccezione parlare di questo argomento. Un tabù. Ma perché? E soprattutto,...