Nuovo appuntamento con il Consiglio di Stato e lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC), in diretta streaming, per aggiornare la popolazione e i rappresentanti dei media sull’evoluzione della situazione legata al coronavirus. All’incontro, a Palazzo delle Orsoline, saranno presenti il neoeletto presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta e Elia Arrigoni, responsabile dei Servizi generali della Polizia cantonale.

La conferenza stampa è stata aperta dalle parole del consigliere di Stato Christian Vitta, che ha espresso il proprio cordoglio per tutte le persone che ci hanno lasciato: «Siamo un Ticino unito che sta dimostrando tutta la sua forza, in cui abbiamo sperimentato la nostra fragilità e la difficoltà della lontananza. Il meglio viene dai momenti difficili. Stiamo esprimendo il nostro meglio attraverso una comunità solidale e siamo stati confrontati con situazioni nuove e inesplorate». Vitta ha poi ripercorso tutte le tappe che hanno portato alla chiusura delle attività del nostro Cantone. «Siamo riusciti con dignità e determinazione a far comprendere al Consiglio federale di disporre di misure più restrittive rispetto al resto della Svizzera per tutelare la nostra salute». Oggi è anche il giorno di cambio di presidenza. Il testimone è infatti passato al Direttore del dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi: «È stata una presidenza particolare, in cui ho vissuto momenti diversi tra loro e ho potuto vivere il contatto con tutti i cittadini - ha detto Vitta -. Ringrazio l’attaccamento e l’affetto della popolazione ticinese. In occasione di questo cambio di presidenza, esprimo gratitudine a chi ha lavorato con me e che sono stati indispensabili in questa difficile fase».

«Distanti ripartiamo»

La parola è poi passata al nuovo presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, che ha ringraziato Vitta per l’operato di questi mesi: «Sono state settimane difficili dove tutta la cittadinanza ticinese si è confrontata con una nuova realtà e con l’aspetto più doloroso della crisi, ovvero prendere distacco e dire addio alle persone care. Abbiamo apprezzato però molte cose in questo momento di crisi: in primis il buon funzionamento del sistema federale e grazie ad una buona comunicazione siamo riusciti a risolvere determinate situazioni. Il contatto con i Comuni è sempre costante e stiamo comunque portando avanti il discorso di Ticino2020».

Un altro apprezzamento è stato rivolto da Gobbi alla responsabilità assunta dai ticinesi che hanno compreso la gravità della situazione. Questo ha permesso al Consiglio di Stato di chiedere l’apertura delle «finestre di crisi» a Berna. «Stiamo appiattendo la curva e questo ci permette di guardare con prospettive più positive al futuro», ha ricordato Gobbi. «Bisogna pianificare i prossimi passi dal punto di vista del rilancio economico, sociale e tenere bene a mente la lezione che abbiamo imparato in questi mesi - ha concluso -. Sarà una normalità diversa e la collaborazione di tutti è fondamentale per superare questa situazione. Lo stato di necessità continua fino alla fine del mese di maggio e, a dipendenza della situazione, potrà essere protratto nel tempo».

«Un’accelerazione che ci ha colto di sorpresa»

A partire dall’11 di maggio saranno allentate altre restrizioni, ma non sono state ancora specificate tutte le misure per tornare alla nuova «normalità» in tutta sicurezza da parte di Berna. La riapertura il prossimo 11 maggio dei ristoranti «è stata un’accelerazione da parte del Consiglio federale che ci ha colti sorpresa», ha ammesso Gobbi. «I luoghi di aggregazione non saranno più gli stessi e dobbiamo adattare i nostri comportamenti - ha aggiunto il capo del Dipartimento delle istituzioni -. Come autorità cantonale abbiamo segnalato alcuni criticità a Berna, anche se queste riaperture non erano previste. Confidiamo nella disciplina e nella correttezza degli operatori proprio perché il Ticino vuole tornare ad essere un luogo di accoglienza».

Chiuse le attività che non rispettano le norme igieniche

La parola è poi passata al responsabile dei Servizi generali della Polizia cantonale Elia Arrigoni, che ha elencato le nuovi disposizioni di sicurezza da adottare per quanto riguarda gli esercizi pubblici : «Notiamo che c’è la forte volontà da parte di tutti di rispettare e implementare quelle regole per garantire la salute pubblica. Alcuni esercenti vogliono anche posticipare la riapertura per essere certi delle disposizioni di sicurezza. È stato richiesto un piano di protezione a livello federale: il punto fondamentale rimane il distanziamento sociale in tutti quegli spazi che caratterizzano un esercizio pubblico. Un massimo di 4 persone può sedersi al tavolo e l’igiene personale è già una caratteristica intrinseca all’esercizio pubblico».

Cadono le restrizioni per gli over 65

Dall’11 maggio cadranno anche le limitazioni ticinesi per gli over 65, che potranno andare a fare la spesa normalmente e recarsi anche al ristorante. Per quanto invece riguarda il nome e il numero di telefono che verranno chiesti prima di una prenotazione, ad esempio, in un ristorante, Arrigoni ha precisato che i dati «sono destinati al contact tracing che verranno cancellati dopo 14 giorni e potrebbero anche venire richiesti dall’Ufficio del medico cantonale». Se il piano di protezione non dovesse venire rispettato, le autorità sono autorizzate a chiudere l’esercizio pubblico.

«L’allentamento delle restrizioni non è stato concordato con i Cantoni»

Rispondendo a una domanda, Gobbi ha spiegato che l’allentamento nell’ambito degli esercizi pubblici non è stato concordato con i Cantoni. «L’ordinanza sarà modificata solo l’8 maggio, tre giorni prima della riapertura. Questo pone i cantoni come il nostro – che si basano su un sistema autorizzativo - in difficoltà». Il consigliere di Stato ha quindi ammesso che «serviva una migliore coordinazione con i Cantoni, che saranno poi chiamati a gestire la riapertura».

«Manca una base legale per la riapertura»

«A Berna abbiamo segnalato l’incongruenza tra quello comunicato settimana scorsa e gli atti emanati del Consiglio federale. L’11 maggio i bar e i ristoranti possono riaprire, ma non abbiamo ricevuto le disposizioni di sicurezza inerenti all’apertura. Nella pratica sono i Cantoni chiamati a far rispettare i piani di protezione. Questa incertezza è data dalla mancanza delle modifiche legislative che ci dicano effettivamente che i bar possono riaprire. È importante capire come applicare le disposizioni di questa normativa, ma ad oggi, purtroppo, tutti questi documenti non sono disponibili», ha detto Gobbi.

«L’obiettivo è attirare turisti in Ticino»

Per quanto riguarda la fase di rilancio del turismo, Vitta ha risposto ad una domanda dicendo che «l’obiettivo è quello di limitare i danni per questa fase estiva. Molti turisti svizzeri passeranno le vacanze dentro il Paese e l’obiettivo del Ticino è che le passino nel nostro cantone. Se riusciremo in questo intento, riusciremo a limitare i disagi in questo settore».

Vitta ha anche toccato brevemente il tema del debito pubblico, rilevando che crescerà nel prossimi anni a causa dello sforzo che è stato chiamato a fare il Ticino per far fronte a questa crisi e bisognerà trovare un modo per «arginare il debito pubblico e non ipotecare il futuro delle nuove generazioni». Il direttore del DFE ha precisato anche che «l’IVA è di competenza federale e i cantoni non hanno margine di manovra».

