L’accordo sulla fiscalità dei frontalieri fa un nuovo passo avanti, almeno in Svizzera. La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati inizierà domani le discussioni sulla nuova intesa, siglata quasi un anno fa tra la Confederazione e l’Italia. La prima discussione alla Camera alta è invece prevista per l’ultima settimana della sessione invernale. Sessione che vedrà inoltre l’elezione del presidente della Confederazione per il 2022, per la quale è prevista la nomina di Ignazio Cassis. Sarebbe la quinta volta che un consigliere federale ticinese assume tale carica.

L’agenda di Roma

Tornando invece all’intesa che dovrà sostituire l’accordo del 1974, il presidente della deputazione ticinese alle Camere, Rocco Cattaneo (PLR), si dice ottimista: «Sul fronte elvetico non dovrebbero esserci problemi, così come da parte italiana. Ma resta da capire la priorità che Roma darà a questo dossier». Il tema era all’ordine del giorno dell’incontro di oggi a Palazzo delle Orsoline tra la Deputazione e il Consiglio di Stato. Ma non è stato l’unico.

Dopo aver discusso delle iniziative cantonali sui premi di cassa malati, è stato affrontato anche il dossier della perequazione finanziaria federale, su cui sono stati attivati alcuni gruppi di lavoro in vista dell’aggiornamento del sistema. «Stiamo lavorando di concerto con il Governo nell’ottica della nuova perequazione oltre il 2025. Abbiamo deciso di affrontare la questione con largo anticipo proprio per capire in che modo fare leva a Berna per migliorare la situazione del Ticino». La deputazione, prosegue Cattaneo, seguirà il dossier nelle Commissioni delle finanze del Nazionale e degli Stati con Alex Farinelli (PLR) e Marina Carobbio (PS). Fremo gioco di squadra», assicura.

Biglietti nominali

Infine, la discussione si è spostata anche sulla possibile introduzione di un biglietto nominale per gli eventi sportivi e sulla revisione del codice di procedura penale per cui è stata discussa la recente proposta commissionale di parificare la retribuzione della difesa d’ufficio alla difesa privata.

