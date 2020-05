Per quanto riguarda la maggiore presenza di volti maschili nelle trasmissioni RSI , la CORSI ha spiegato che resta ancora del lavoro da fare. «Il CCR ha sostanzialmente condiviso le recenti prese di posizione di organizzazioni e singole persone, che hanno evidenziato un’insufficiente considerazione e sbilanciamento dell’equilibrio di genere», si legge in una nota. «Si continuerà pertanto, come già fatto nel passato, a tenere alta l’attenzione e a richiedere puntuali rendiconti finché tale disequilibrio non sarà concretamente superato».

«Per quanto concerne la convenzione sottoscritta fra RSI e Consiglio di Stato, inerente la messa a disposizione di giornalisti per lo SMCC, il CCR ha ribadito le proprie perplessità, già in precedenza esternate all’attenzione del direttore generale e del direttore regionale», prosegue la nota. «Pur prendendo atto che secondo quanto comunicato dal direttore regionale l’indipendenza editoriale e giornalistica della RSI non sarebbe stata limitata o condizionata dall’attuazione dell’accordo con il Cantone, il CCR reputa che la missione di servizio pubblico dell’azienda impone comunque una verifica sull’opportunità di rinunciare a una simile convenzione, dal momento che la sua esistenza – per altro non strettamente necessaria – può far sorgere interrogativi sull’effettiva autonomia informativa della RSI». La CORSI, quindi, «auspica che, nell’interesse del servizio pubblico radiotelevisivo, vi sia un rapido chiarimento che porti prioritariamente allo scioglimento dell’accordo».