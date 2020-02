Da otto leggi settoriali con oltre 500 articoli a una sola legge che ne comprenderà 101. Questo, in cifre, è il progetto del Consiglio di Stato per la gestione delle acque in Ticino. Un’unica Legge sulla gestione delle acque, onnicomprensiva che rappresenta un vero e proprio riordino di quello che è stato definito «un quadro giuridico, desueto e frammentato, che ostacola il coordinamento delle attività legate alla gestione delle acque e rende sempre più difficile l’attuazione di un’efficace politica in materia».

Ma cosa cambia per il cittadino? «In sostanza, un cambiamento per la cittadinanza è la definizione – in caso di approvazione parlamentare – di una tassa causale costituita da una parte fissa o tassa base e una variabile proporzionale al quantitativo, sia per l’approvvigionamento idrico che per lo smaltimento delle acque», ci spiega il capo della Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo Giovanni Bernasconi. Più in dettaglio, saranno abrogate le tesse di allacciamento e di uso e «ci sarà una tassa base fissa e una variabile in funzione della quantità di acqua che si utilizza proprio nell’ottica di un uso parsimonioso dell’acqua». La tassa di base fissa «servirà a coprire la totalità o parte dei costi fissi, come l’ammortamento o la manutenzione delle infrastrutture, mentre quella variabile almeno il 20% dei costi globali». Analogamente e per uniformità «sarà definita una tassa costituita da una base fissa e una variabile per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, sempre sulla base del principio di causalità. Molti Comuni già lo adottano, ma con la nuova Legge, se sarà approvata, questo principio avrà una base legale precisa e uniforme», conclude Bernasconi. Il messaggio del Governo precisa che «la ripartizione della parte variabile tra i soggetti alla tassa (proprietari e superficiari dei fondi allacciati alla canalizzazione) andrà attuata tenendo conto sia della quantità di acqua immessa nella canalizzazione (dato generalmente riconducibile al consumo) sia – aspetto che tocca principalmente le industrie o le aziende artigianali – del carico inquinante».