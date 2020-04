Vista l’attuale situazione in Ticino e tenendo conto delle disposizioni federali, il Consiglio di Stato ha deciso che l’Amministrazione cantonale tornerà a garantire l’attività ordinaria a partire dal prossimo lunedì 4 maggio 2020. Il lavoro all’interno degli uffici verrà organizzato nel rispetto delle raccomandazioni della Confederazione concernenti l’igiene e il distanziamento fisico, così come stabilito nell’ordinanza 2 COVID-19, e delle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali. Disposizioni particolari, come la possibilità di fare telelavoro, sono previste per le collaboratrici e i collaboratori considerati vulnerabili – in quanto affetti da malattie croniche – oppure che assistono o convivono con persone considerate vulnerabili. In questo modo sarà possibile garantire la massima sicurezza per tutte le collaboratrici e i collaboratori.