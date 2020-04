(Dati aggiornati al 8 aprile) - Dopo l’impennata di casi positivi al coronavirus registrata a fine marzo, questo mese di aprile, almeno finora sembra riservare al Ticino qualche dato più incoraggiante. Come detto lunedì dal medico cantonale Giorgio Merlani «un picco artificioso è stato raggiunto e potremmo iniziare la discesa», ma questo a patto che «tutti continuino a rispettare le regole». Insomma, i dati incoraggianti ci sono, ma non è il momento di abbassare la guardia. Dopo questa doverosa premessa, proponiamo qui sotto una serie di grafici sull’andamento del virus nel nostro Cantone, dove i casi positivi hanno raggiunto quota 2.659. Partiamo da un dato più significativo rispetto al numero totale di persone positive, ovvero l’incremento registrato nell’arco delle 24 ore. Dopo il picco registrato venerdì 27 marzo (con un aumento di 287 casi in un solo giorno), in questo ultimo periodo il dato sembra essersi stabilizzato.