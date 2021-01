Dire «anno nuovo» significa darsi uno slancio di ottimismo, guardando con fiducia a tutto quanto ci attende. E, ammettiamolo, questa prospettiva ci porta solitamente anche a sognare un po’, a spingerci oltre quella minima soglia che renderebbe già il bilancio buono, ma fantasticare ci induce ad immaginare tutto al limite della perfezione. Qualche segnale c’è stato perché il 2021 ci ha regalato l’arrivo del vaccino, un fatto che, per chi crede nella capacità della scienza di sconfiggere il coronavirus, è da ritenersi eccezionale visti i tempi stretti che ci hanno portato dalle parole ai fatti. Ma per ora la partenza vaccinale ci ha fornito un ristretto numero di dosi per pianificare una campagna a tappeto, su larga scala. Le autorità si sono mosse «à la carte» confezionando ognuna il proprio...