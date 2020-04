L'attuale situazione legata alla pandemia ha portato ad un generale rallentamento dell'economia influendo in modo importante anche sulla formazione professionale degli apprendisti. Le aziende in questo momento stanno gestendo la crisi e hanno meno tempo e risorse economiche da dedicare alla formazione degli apprendisti, questo ha portato ad una forte riduzione dei posti di tirocinio messi a disposizione delle persone in formazione.

«È verosimile che questa situazione di crisi si estenda nei mesi, se non negli anni a venire», scrive il sindacato OCST: «Il rischio reale è che molte ragazze e molti ragazzi non avranno un posto di lavoro per iniziare la formazione all'inizio del prossimo anno scolastico e che questa situazione si protragga in seguito».

C'è il pericolo concreto di «dover pagare questo buco formativo sull'arco del medio lungo periodo, sia per i ragazzi sia per le aziende, non dimentichiamoci che la formazione duale è da sempre la forza trainante della nostra economia. La presenza di personale che ha maturato un'importante esperienza formativa in azienda è infatti una risorsa preziosa che garantisce una conoscenza approfondita dei diversi mestieri», ricorda il sindacato, sottolineando che «il futuro delle aziende e della nostra economia è nelle mani dei nostri giovani formati».

Il sindacato si dice «seriamente preoccupato per questa situazione», lanciando un appello alle aziende per la creazione del maggior numero di posti di tirocinio possibile e «perché si orientino verso l'assunzione dei giovani che hanno concluso la formazione».

«Un elemento che, d'altra parte può disincentivare le aziende formatrici è la scelta di alcuni giovani di frequentare un apprendistato pur non volendo praticare quella professione, al solo fine di avere un titolo che permetta di accedere ad altre opportunità di impiego» fanno presente. L’OCST chiede dunque alle autorità che vengano introdotti incentivi ad hoc per favorire le aziende formatrici in questo delicato momento economico.

