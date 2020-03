L’appello di FAFT Plus: «Chiudere la scuole e le frontiere»

«È il momento della cura. Noi donne, che per convenzione sociale ce ne facciamo carico, sentiamo la responsabilità di richiamare ed esigere la priorità del diritto alla salute su ogni altro diritto e interesse». Inizia così la lettera aperta che FAFT Plus (Federazione associazioni femminili Ticino) ha inviato al Consiglio di Stato. L’invito all’esecutivo è di tenere conto che «è divenuto indispensabile priorizzare il tema sanitario su quello economico» e «limitare il contagio attraverso la chiusura delle scuole e delle frontiere». Secondo FAFT Plus, «la decisione di tenere aperte le scuole con l’obiettivo di proteggere le persone anziane senza però modificare gli orari scolastici non è efficace: gli stessi nonni continuano ad occuparsi del pranzo e del doposcuola dei bambini e i bambini sono potenti portatori del virus». Inoltre, «le ultime notizie riportano che anche i giovanissimi possono essere colpiti duramente dal virus».

Inoltre - fanno presente - «occorre scongiurare il diffondersi del sospetto che il vero nodo della questione sia la scelta tra una selezione delle aziende e una selezione di chi curare in sala rianimazione, se il contagio dovesse raggiungere livelli insostenibili», sottolineando che «spaventa l’assenza di coscienza rispetto all’obbligo prioritario di tutelare la salute pubblica di tutto il paese».

Per tutte queste ragioni FAFT Plus chiede al Governo di:

- chiudere immediatamente le scuole e organizzare l’insegnamento in via telematica;

- adottare un provvedimento, «da disegnare con attenzione e cautela», rivolto alla chiusurura temporanea delle frontiere, concentrandosi su interventi mirati: sostenere economicamente le aziende (es. rinvio pagamenti delle tasse, aiuto al credito e alla liquidità di breve termine, e così via) per non pregiudicarne l’attività e danneggiare la forza lavoro; sostenere economicamente le famiglie che devono supplire al ruolo di custodia delle scuole (es. voucher baby sitter, ecc.);

- adottare misure #tuttiacasa da comunicare in modo preciso e serio alla popolazione, facendo appello alla responsabilità individuale per evitare la diffusione del virus in tempi troppo brevi e insostenibili, dando così seguito alle richieste e all’esperienza fin qui raccolta dagli esperti della sanità mondiale;

- includere le donne nei processi decisionali: «è sconcertante che non si sia ritenuto di chiamare le donne (tecniche e specialiste, che non mancano) al tavolo prima di prendere delle decisioni che hanno impatto immediato sulle condizioni di vita, professionale e privata, di tutta la popolazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata