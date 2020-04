L’Ordine dei medici (OMCT), fin dall’inizio della pandemia di coronavirus, è sempre stato piuttosto critico nei confronti delle decisioni prese dalla politica. In un comunicato ufficiale, l’OMCT aveva per esempio chiesto – tramite il suo consiglio direttivo – la chiusura di tutte le scuole il 12 marzo (la misura cantonale risale invece a lunedì 16). «È importante agire subito per arginare il fiume in piena. Tanto i bambini quanto gli assembramenti di persone in piccoli spazi chiusi vengono universalmente riconosciuti come fattori potenti della moltiplicazione del contagio». Questo, in sostanza, il contenuto della nota. Ma ora l’Ordine dei medici torna alla carica contro la prevista riapertura degli istituti scolastici dell’obbligo, programmata a partire dall’11 maggio. E lo fa per bocca del suo presidente, Franco Denti. «La nostra posizione riguardo alla scuola è chiara» ricorda il medico. «La riapertura, in questo momento, è un azzardo per la salute pubblica del cantone. Per questo siamo contrari a far tornare bambini e ragazzi nelle aule del cantone. Abbiamo già aperto l’edilizia, parte dell’industria, ieri hanno ripreso altre attività economiche: bisogna aspettare almeno due o tre settimane per capire quali saranno le conseguenze sull’andamento dell’epidemia di questi allentamenti. Aprire le scuole l’11 maggio è dunque prematuro. Lo stesso Consiglio federale è, diciamo così, bizantino nelle sue manifestazioni pro riapertura delle scuole. Da una parte vuole riaprire, sì, ma dall’altra dice che la maturità - il massimo dei titoli a cui ambire entro i 18 anni di età - non è indispensabile. Di fronte a queste incongruenze, è incomprensibile la decisione di riaprire gli istituti scolastici». «Ricordo inoltre che in Ticino si è instaurato un buon sistema di insegnamento a distanza» prosegue Denti. «E nel nostro cantone le scuole - a differenza di quanto accadrà oltre Gottardo - rimarranno aperte solamente per poche settimane. Berna ragiona altresì sulla base delle misure di contenimento e sull’ottimo risultato raggiunto in Svizzera interna. La situazione ticinese è diversa a livello epidemiologico». A proposito di scuola: Daniel Koch, delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica per la COVID-19, sostiene che i nonni possono riabbracciare i nipoti. «Sarò molto chiaro» commenta Franco Denti. «La figura del dottor Koch in Ticino non ha nessuna credibilità. È riuscito a dire, in poche settimane, tutto e il contrario di tutto. L’epidemiologia non può essere cambiata così tanto in tre settimane per smentire tutto ciò che aveva sostenuto in precedenza».