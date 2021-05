L’assistenza in Ticino continua a restare sotto quota ottomila. Stando ai dati pubblicati dal DSS, nel primo trimestre del 2021 sono state corrisposte in media prestazioni di sostegno sociale a 7.790 persone e 5.164 unità di riferimento (7.726 i beneficiari a gennaio, 7.785 a febbraio e 7.875 a marzo). Rispetto allo stesso periodo del 2020 il numero di persone e di unità di riferimento con una prestazione pagata è diminuito rispettivamente del 3.9% e del 3.2%. Le domande di sostegno sociale inoltrate sono state complessivamente 468, il 5.5% in meno rispetto allo stesso trimestre del 2020. Una diminuzione si registra anche nelle domande accettate (317, -18.5%) e in quelle chiuse (387, -15.5%).