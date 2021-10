«La settimana dei Morti, in Ticino, tradizionalmente coincide con l’inizio del turismo congressuale che purtroppo ancora risente degli effetti della pandemia». A parlare è il presidente di HotellerieSuisse Ticino, Lorenzo Pianezzi. «C’è una timida luce in fondo al tunnel. Vediamo l’arrivo di qualche prenotazione, ma siamo ancora lontani dai livelli pre-pandemici».

In realtà, per capire lo stato di salute del settore, più che alle prenotazioni dei Morti, occorre guardare alle ultime quattro settimane: «Le Kartoffelferien in Svizzera interna (letteralmente, le ferie delle patate, ndr.) sono andate molto bene. Tradizionalmente, ogni cantone tedesco fa due settimane di vacanza, in periodi diversi. C’è chi inizia prima e chi finisce dopo. Praticamente coprono quattro settimane del nostro calendario...