Autunno? Nelle Langhe, inseguendo costosi tartufi. In Alsazia magari, per quelle passeggiate tra i colori decisi della stagione intermedia. Oppure in qualche romantica capitale europea. E poi c’è la Grande Mela: «Autumn in New York», è pure il titolo di un film. Mah, niente di tutto questo. Non per il 2020. A tirare forte, quest’anno, è il Ticino. E non è, per una volta, una questione di meteo. Il mito del sole perenne è anzi al momento piuttosto umidiccio.

La gastronomia

Il Ticino quest’anno piace. Come meta, come rifugio dalla pandemia. Per trascorrere due o più giorni di tranquillità. E di gastronomia. Un settore che nel corso dell’autunno vive una delle stagioni più ricche e tradizionali. Anche grazie a iniziative come la Rassegna gastronomica del Mendrisiotto. «Lavoriamo molto con clienti...