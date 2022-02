«Ci aspettavamo questa decisione, visto che era stata anticipata dalla stampa: la accogliamo positivamente». È il commento a caldo di Luca Albertoni, direttore della Camera di commercio del cantone Ticino, in seguito al cosiddetto «freedom day» annunciato quest’oggi dal Consiglio federale. Albertoni spiega: «Il Governo ritiene che ci siano le condizioni per togliere tutte le restrizioni, e per noi va bene. Abbiamo fiducia nelle autorità federale: ne abbiamo avuta quando hanno chiuso e ne abbiamo ora che riaprono. Evidentemente c’erano tutti gli estremi per arrivare a questa decisione». Una serie di allentamenti che per molte attività rappresenta la fine di un lungo incubo, specialmente per quelle che hanno bisogno del pubblico, come il settore della ristorazione o quello degli eventi. Il direttore della Camera di commercio prosegue: «Le attività che dipendono da un contatto sociale sono quelle che hanno sofferto maggiormente, oggi per loro si apre uno spiraglio importante. Ora però bisogna vedere quale sarà la reazione dei clienti. Magari questo ‘liberi tutti’ non verrà recepito subito da tutti, e prevarrà ancora un po’ di prudenza. Inoltre c’è da capire quanti ancora useranno il telelavoro. Probabilmente assisteremo ad un periodo transitorio e il recupero di certe abitudini non sarà immediato». Secondo Albertoni, «lo smart working è stato penalizzante quando vigeva l’obbligo, con la sola raccomandazione la situazione è migliorata. Molte aziende hanno potuto ritagliarsi delle soluzioni su misura e, dopo un periodo di assestamento, lo strumento è stato utilizzato in maniera costruttiva, anche se per molti ha comportato delle problematiche particolari in termini di funzionamento aziendale». Albertoni sottolinea che l’effetto più evidente del telelavoro è stato quello di svuotare le città, con tutto ciò che ne consegue: «È chiaro che con meno persone in giro, l’impatto sulle attività in cui ci sono i contatti sociali è stato molto forte. In generale le aziende si sono adattate bene, poi ovviamente ci sono attività in cui lo smart working non può essere la soluzione».