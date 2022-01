«Anche se la pandemia ha dettato l'agenda politica, I Verdi non hanno mai smesso di pensare alle crisi ambientali e sociali che necessitano di notevoli risorse finanziarie. L'emergenza climatica richiede urgente impegno anche da parte del Ticino. Tagli alla spesa pubblica e sgravi fiscali ai ricchi rischiano di far fallire gli obiettivi ecologici e di equità sociale. Rinnovato il gruppo operativo, con i co-coordinatori Samantha Bourgoin e Nicola Schoenenberger, e il comitato cantonale. Gli ecologisti adottano anche una risoluzione in favore delle donne afghane». Lo si legge in una nota diffusa dal partito ecologista relativa all’assemblea odierna. Di seguito il comunicato stampa integrale:

«Il 2021 è stato un anno intenso anche per i Verdi del Ticino che in assemblea ordinaria ne hanno stilato un bilancio. Pur essendo stato un anno condizionato della pandemia, in cui I Verdi hanno sempre cercato di promuovere la protezione delle persone più vulnerabili, I Verdi non hanno perso di vista i loro obiettivi ambientali e sociali. La crisi climatica, ma anche quella sociale in un contesto di crescente disparità, senza dimenticare l’invecchiamento della popolazione, rimangono le priorità da affrontare subito. Grandi investimenti per la transizione energetica e solidarietà verso le fasce deboli della popolazione, specie i più giovani e gli anziani, che sono in antitesi con l'attuale politica della maggioranza di centro-destra ticinese che vuole invece tagli alla spesa pubblica e sgravi fiscali per i ricchi. Le recenti discussioni sul preventivo cantonale lo dimostrano in modo inequivocabile. I co-coordinatori Samantha Bourgoin e Matteo Buzzi nel loro rapporto di attività si sono fatti portavoce del lavoro svolto dal gruppo operativo. Una tappa importante dell'anno sono state le elezioni comunali in cui i Verdi hanno ottenuto il raddoppio delle loro presenze negli esecutivi e nei legislativi. Dietro l'angolo si avvicinano le prossime elezioni cantonali. I Verdi stanno discutendo internamente le strategie possibili e sceglieranno le opzioni che permetteranno loro di aumentare la presenza verde nelle istituzioni e, grazie alle alleanze trasversali, affrontare con efficacia le sfide future, in particolare quelle ambientali.