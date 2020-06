L’emozione di rivedere i genitori, ma senza baci e abbracci

Era l’inizio di marzo quando li ha visti per l’ultima volta. Poi la certezza che prima di poter incontrare di nuovo i suoi anziani genitori sarebbe trascorso tanto tempo. Un periodo indefinito, che nella vita sospesa della pandemia è sembrato un’eternità. Quella di Laura (nome di fantasia) è una delle tante cronache dal lockdown. Una delle tante storie di affetti separati dal confine. Laura ha la sua vita a Lugano, un marito, due figlie e un lavoro. Ma un pezzo di cuore è rimasto in Italia. Madre e padre di 86 anni vivono in Liguria e ieri, con l’allentamento delle misure adottate per contenere la diffusione del coronavirus, ha potuto attraversare la frontiera per tornare da loro. Come faceva regolarmente quando quella strana parola, «COVID-19», doveva ancora entrare nei nostri vocabolari. «Sono rimasti senza le loro figlie. Anche mia sorella è rimasta bloccata in un’altra Regione, per cui la preoccupazione per i miei genitori è stata tanta. Non potevamo raggiungerli, ma loro se la sono cavata. Gli ho persino fatto i complimenti, sono stati molto bravi», ci racconta Laura, con la voce rilassata di chi ha capito che il peggio è passato: «Ricordo che nei primi tempi della pandemia si parlava tanto degli anziani, quindi c’è stata davvero tanta angoscia. Dicevano che dovevano stare a casa a tutti i costi e l’idea di saperli distanti non mi faceva stare tranquilla. Appena hanno aperto le frontiere sono subito venuta a trovarli», spiega la nostra interlocutrice, aggiungendo che la tecnologia è stata di grande aiuto in questi mesi: «Una pandemia senza tecnologia sarebbe stata certamente molto più difficile». Anziani in grado di utilizzare videochiamate, tablet e applicazioni varie? Non proprio. «I miei genitori si sono sempre rifiutati di avere il telefonino più moderno, loro usano ancora i vecchi modelli, non hanno mai voluto cambiarli. Fortunatamente da loro andava ogni tanto una mia cara amica a dargli una mano, che li aiutava a collegarsi con le videochiamate, oppure mi mandava delle foto per farmi vedere che stavano bene. Senza contare le lunghe telefonate: un appuntamento praticamente giornaliero». E l’Italia? Com’è stato tornare dopo mesi nel Belpaese? Laura non ha dubbi: «Sembra un altro mondo rispetto al Ticino. Ieri sono andata subito a casa dai miei, non ho fatto niente, ma poi mi sono resa conto delle differenze. Stamattina ho fatto un po’ di spesa e devo ammetterlo: non ho mai tenuto così tanto la mascherina come oggi. Inoltre ci sono ancora lunghe code fuori dai negozi, perché fanno entrare una persona alla volta». E proprio le rigide disposizioni italiane hanno fatto ulteriormente preoccupare la donna durante la pandemia: «Ho temuto che la mia amica non riuscisse a raggiungere i miei genitori, perché per un lungo periodo gli spostamenti fuori dalla propria abitazione erano limitati. Effettuavano controlli anche se facevi due passi lontano da casa. E poi inizialmente non era facile trovare le mascherine o il disinfettante, di conseguenza non ci si poteva proteggere a dovere in presenza di anziani». Ma arriviamo al momento dell’incontro dopo mesi. Com’è stato? «È stato molto emozionante, anche se non me la sono sentita di abbracciarli. Ho fatto persino il test sierologico prima di partire, un po’ sperando di avere gli anticorpi, ma niente, è risultato negativo. Quando hanno visto che mantenevo le distanze mi hanno detto ‘Se ti comporti così puoi anche tornartene a casa’ (ride, ndr). Ma io faccio molta attenzione, gliel’ho spiegato che bisogna trattenersi». Niente baci, niente abbracci, ma «tanta emozione» e allo stesso tempo, confida Laura, «cerco di non fare emozionare troppo loro». Un ricordo che Laura porterà in Ticino al suo ritorno. Quello e nient’altro però, perché «non bisogna farsi tentare dal pesto ligure» scherza la nostra interlocutrice: «Di solito me ne porto una scorta a Lugano, ma non vorrei mai che in dogana mi fermassero pensando che sono andata a fare la spesa. In questo momento è davvero l’ultimo dei miei pensieri».