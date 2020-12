La battaglia contro la COVID-19 ha generato una straordinaria onda di empatia verso il personale sanitario a tutte le latitudini. L’impegno e la dedizione di chi lavora al fronte sono stati unanimemente identificati come qualcosa di più del semplice dovere professionale, riconoscendo la componente di vocazione che molto spesso contraddistingue chi sceglie una carriera in ambito sanitario.

La riconoscenza del Ticino non si è tuttavia limitata ad applausi e manifestazioni di stima, la generosità di persone, enti, aziende e associazioni ha permesso infatti di raccogliere donazioni per l’importante cifra di 5 milioni di franchi. Ai contributi monetari si sono aggiunte, soprattutto durante la prima fase della pandemia, moltissime donazioni in natura: persone che portavano cibo e bevande in ospedale, buoni pasto, messa a disposizione di alloggi, messa a disposizione di automezzi per i trasporti inter-ospedalieri, mascherine e molto altro. A ulteriore testimonianza che i destinatari principali di questa generosità fossero proprio le persone che animano con il proprio lavoro i nostri ospedali, il fatto che 4 dei 5 milioni raccolti fossero espressamente destinati ai collaboratori dell’EOC.