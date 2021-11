Il Ticino in questi anni ha fatto passi avanti importanti nel settore del fotovoltaico, con l’impiego di pannelli che è sempre più diffuso. Tuttavia, viste le sfide che ci attendono nei prossimi decenni (dalla crisi climatica fina alla penuria di energia) occorre sin da subito dare un ulteriore impulso alla produzione di energia solare nel nostro Cantone.

Per fare ciò, sul piano politico in questi giorni sarà presentata una mozione interpartitica che chiede, in estrema sintesi, di pagare di più l’energia prodotta dai privati tramite i pannelli e poi immessa in rete poiché non utilizzata. Ovvero: per rendere più attrattiva l’istallazione dei pannelli fotovoltaici, PPD, Lega e PLR chiedono al Consiglio di Stato di «vagliare la possibilità di passare a una rimunerazione adeguata dell’energia...