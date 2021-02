Come preannunciato (vedi CdT dell’altro ieri) è pronto il messaggio per la costituzione dell’Ente regionale per lo sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio, con relativo statuto dell’associazione. Il Municipio di Chiasso ha già reso noto il documento che sarà trasmesso poi alla commissione di pertinenza, prima dell’esame da parte del Consiglio comunale. La stessa cosa la faranno i 17 Comuni del comprensorio interessati dal progetto.

Scopi immediati e futuri

Ci son voluti ben 4 anni per arrivare a questo traguardo. Ed ora gli scopi dell’operazione sono chiari. Inizialmente i compiti dell’Ente consisteranno «nel coordinamento e nella gestione di un portale sportivo regionale, nell’identificazione e nella definizione delle future chiavi di riparto (applicabili dopo l’avallo del comitato esecutivo e dell’assemblea), nonché nel coordinamento dei temi legati allo sport nella regione del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, quali la gestione comune degli spazi per migliorare la potenzialità di utilizzo e l’efficacia nella gestione delle risorse. Questa fase verosimilmente ppotrà estendersi nel primo periodo dopo la costituzione dell’Ente (2021-2024)».

In un secondo tempo – idealmente a partire dal 2025 – l’Ente potrà avere fra i suoi compiti anche, in collaborazione con i Comuni, «la pianificazione, la progettazione e la gestione degli impianti di importanza regionale, la programmazione delle opere di manutenzione straordinaria per gli impianti di importanza regionale e il finanziamento di nuove strutture di interesse regionale secondo un preciso programma. Questi temi devono essere approfonditi nei primi anni di lavoro dell’Ente».

La clausola

I 17 Comuni del comparto sono considerati membri di diritto. Con questa definizione si intende che tutti i Comuni della regione hanno il diritto di essere membri dell’associazione, senza però esservi obbligati. Se la partecipazione è facoltativa, i promotori sperano di poter contare sull’adesione di tutti per poter sviluppare le necessarie sinergie.

Ma c’è un’ulteriore esigenza. L’Ente potrà nascere solo se la maggioranza dei Comuni (in rappresentanza della rispettiva popolazione) aderirà. In quest’ottica è stata fissata una percentuale minima di partecipazione pari al 75 % degli abitanti (circa 42.000 abitanti per la regione Mendrisiotto e Basso Ceresio).

Superato questo ostacolo, si ipotizza la costituzione nei primi mesi della prossima legislatura.

Chiave di riparto

Il finanziamento sarà garantito dalle quote di adesione secondo una chiave di riparto in base alla popolazione di ogni Comune membro. Si prevedono spese per il 2021 di 30.000 franchi e di 50.000 franchi per i tre anni successivi. Si tratterà di coprire i costi amministrativi e il lavoro di un collaboratore incaricato.

