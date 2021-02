L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha comunicato di aver sottoscritto con SWICA un contratto che disciplina le tariffe per le prestazioni di classe privata e semiprivata. L’EOC ha espresso «soddisfazione sia per il merito dell’accordo, sia per il sostegno e la disponibilità manifestati da SWICA nel corso delle trattative».