Una possibilità, questa, che in molti starebbero considerando. Ieri, un medico frontaliere ha dichiarato all’agenzia di stampa italiana ANSA che gli è stato proposto anche un contratto per restare in Svizzera («senza possibilità di tornare in Italia» nemmeno nei giorni liberi) fino al 30 giugno. «Si può scegliere: o l’ente fornisce vitto e alloggio in alberghi convenzionati, o dà 1’500 franchi svizzeri al mese per le spese». «Io - ha ammesso - ci sto seriamente pensando. Ma soprattutto per la salute della mia famiglia», perché lavorare in ospedale in periodo di coronavirus può creare qualche rischio anche ai familiari di chi sta a contatto con i malati. Comunque, ha precisato il medico, «non ci hanno fatto nessun tipo di pressione. Se uno dice di no, può fare avanti e indietro senza problemi. Credo che la richiesta sia anche un modo di cautelarsi dalla possibilità che il personale sanitario sia precettato in Italia».