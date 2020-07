Trentotto positivi su 11.828. Le nuove reclute dell’esercito svizzero, come abbiamo potuto appurare dai dati comunicati ieri, sono sin qui state in gran parte risparmiate dal coronavirus. Almeno è quanto hanno detto i risultati del test effettuato. Una percentuale minuscola, ridicola rispetto alle aspettative: lo 0,3% di chi è entrato in servizio. Gualtiero Storni, dottore capo presso il centro medico regionale (CMR) Monte Ceneri, torna su queste cifre: «I risultati ottenuti a livello svizzero non rispecchiano le attese. Ci aspettavamo infatti un 3% nel caso migliore e fino a un 5% in quello peggiore. Appunto, lo 0,3% va oltre ogni più rosea aspettativa. Certo, poi in un discorso di immunità di gruppo, sarebbe stato meglio forse trovare percentuali un po’ più alte». Oltre alle reclute, sono...