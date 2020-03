Il primo distaccamento militare impiegato in Ticino porterà a termine domani, lunedì 30 marzo, il compito che gli era stato affidato nel campo della logistica (spostamento di materiale sanitario tra gli ospedali, in particolare di letti, respiratori e apparecchi per monitorare i pazienti in terapia intensiva). I militari tornano a disposizione dell’esercito svizzero e a loro verranno affidati nuovi incarichi in tutta la Confederazione, a seconda delle richieste dei cantoni, per far fronte all’emergenza COVID-19.