«L’esercizio fisico previene le malattie, ma ci hanno chiusi per mesi»

Tra chi sorride per gli allentamenti annunciati mercoledì scorso dal consigliere federale Alain Berset, ci sono anche gli addetti ai lavori dei centri fitness e di salute, che da lunedì 19 potranno riaprire le loro attività. Un sorriso amaro e non senza critiche indirizzate a Berna: se da una parte c’è la voglia di tornare a lavorare e accogliere nuovamente tutte le persone che non hanno potuto tenersi in forma negli ultimi 4 mesi, dall’altra c’è grande preoccupazione per la situazione economica. Ne abbiamo parlato con Jürg Heim, delegato della Federazione svizzera dei centri fitness e di salute (FSCFS) per la Svizzera italiana e direttore del centro Gimnasium di Castione.

Signor Jürg Heim, la FSCFS come accoglie i nuovi allentamenti decisi dal Consiglio federale?

«Siamo estremamente felici per il milione e mezzo di persone che possono tenersi in forma e fare prevenzione, ma anche delusi perché non viene riconosciuto il fatto che siamo un settore fondamentale per la salute pubblica e la prevenzione di praticamente ogni patologia. Inoltre chiediamo che arrivino immediatamente degli aiuti economici superiori rispetto a quanto promesso o pagato finora. Questi non sono assolutamente sufficienti: ci sono centri che hanno perso fino all’80% del proprio fatturato. Il nostro è un settore diverso da molte altre attività commerciali. Quando riapriremo avremo clienti che giustamente diranno: `Questi mesi che ho perso chi me li rimborsa?’ e molta gente purtroppo avrà ancora paura di tornare nei nostri centri. Le conseguenze legate alla paura e alla mancanza di esercizio fisico e sfogo si stanno già facendo sentire a livello sia fisico che psichico e saranno ancora più devastanti. Noi dovremmo essere maggiormente riconosciuti a livello di sanità e collettività, perché siamo l’industria della prevenzione primaria: è assolutamente necessario formare la gente e i politici sull’importanza del sistema immunitario e di uno stile di vita sano. Il Governo ha deciso di chiudere un settore che riduce le ospedalizzazioni».

Dunque, in un periodo di pandemia, in cui il nostro sistema immunitario gioca un ruolo fondamentale, è stato un controsenso chiudere le palestre?

«È stata una decisione sbagliata. La prevenzione è estremamente importante: in questo periodo abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni di persone che hanno iniziato a fare uso o dovuto aumentare l'uso di farmaci e psicofarmaci, gente che è andata in depressione o che, ad esempio, ha iniziato a soffrire di dolori che non aveva mai avuto. O ha peggiorato l'ipertensione, avuto problemi cardiaci, eccetera, dovuti alla mancanza di esercizio fisico. L’esercizio fisico è fondamentale per mantenere una certa qualità di vita. Mi riferisco a chi ha problemi di salute. Poi c’è l’altra fetta di clienti, che sono in buone condizioni fisiche, ma a cui manca l’esercizio fisico e possono finire in depressione o comunque hanno subito conseguenze negative a livello di salute. Grazie alla prevenzione primaria le persone che si tenevano in forma prima di questo coronavirus non si sono ammalate o hanno avuto sintomi lievi. Questo perché il nostro sistema immunitario ci protegge giornalmente da malattie tumorali, infezioni batteriche, virus, dalla depressione e da tantissime altre patologie. L’esercizio fisico, alla stessa stregua di una sana alimentazione e idratazione, è fondamentale per i giovani e per gli anziani. Anche durante una pandemia, il fatto di frequentare regolarmente un centro fitness è raccomandato, perché se una malattia si manifesta in maniera frequente è ancora più importante tenere allenato il sistema immunitario. Ci sono innumerevoli studi condotti in questo periodo sia in Svizzera sia negli Stati Uniti, e in altri Paesi, che hanno evidenziato come il rischio di infezione nelle palestre sia estremamente trascurabile. Da decenni adottiamo criteri di igiene molto precisi ed abbiamo un controllo dell’accesso dei nostri clienti. Ci sono poi Paesi come la Svezia che non hanno mai chiuso i centri fitness e al loro interno non si è verificata alcuna situazione di pericolo. Non vogliamo minimizzare il fatto che alcune persone abbiano avuto delle conseguenze a livello di salute legate al coronavirus, ma non è giusto nemmeno mettere in secondo piano tutte le altre patologie e distruggere il tessuto economico e sociale. L’esercizio fisico è la migliore medicina e aiuta a prevenire molte malattie, dai tumori all’obesità. Permette pure di ridurre i rischi di infortuni e cadute: una persona anziana che fa allenamento muscolare ha una capacità maggiore di prevenire le cadute, magari con conseguenze anche fatali, e prevenire o curare la depressione. Quelle di Berna sono misure inaccettabili, specialmente dopo che gli studi hanno evidenziato un aumento nei casi di depressione e di suicidio. Ho fatto 9 anni di volontariato in ambulanza e so bene quali sono le conseguenze della depressione e di altre patologie gravi che causano ben più morti di questo virus. Oggigiorno siamo un settore fondamentale per la salute pubblica e nonostante questo, dall’inizio della pandemia, abbiamo avuto 6 mesi di chiusura forzata».

La FSCFS ha avviato un’azione legale contro la Confederazione per i danni economici causati dal lungo periodo di chiusura...

«Le misure prese dalle autorità sono state assolutamente arbitrarie e ora minacciano l’esistenza di una categoria con 30 mila posti di lavoro, con oltre 400 posti di tirocinio e con un milione e mezzo di frequentatori. Il Consiglio federale non è stato in grado di giustificare la chiusura dei nostri centri e pertanto chi ha preso queste decisioni dovrà rispondere dell'intero danno arrecato. Per gli stipendi dei collaboratori abbiamo avuto l’aiuto del lavoro ridotto, ma bisogna tener conto che una parte di clientela non c’è più: la maggior parte dei centri ha perso oltre il 50% dei frequentatori, con picchi fino all’80%. Inoltre riuscire ad avere nuovi clienti sarà molto difficile. Di fatto noi riapriamo e lavoriamo in perdita. Per questo abbiamo bisogno di un aiuto immediato, concreto e commisurato: il lavoro ridotto e l’aiuto ricevuto nell’ambito dei casi di rigore non sono assolutamente sufficienti per sopravvivere».

Quanto sarà difficile riaprire dopo tutti questi mesi e attuare le misure restrittive?

«Siamo pronti e abbiamo già adottato queste misure: siamo un settore con delle caratteristiche strutturali e di igiene in vigore da anni, dunque non sarà un problema. Fondamentalmente riteniamo che alcune misure non avrebbero dovuto esserci, perché senza senso o addirittura dannose per la salute. I rischi vanno sempre commisurati ai benefici o ai mancati benefici, e se continuiamo con le restrizioni del Consiglio federale avremo più persone che si ammaleranno di altre patologie, non avremo più una vita sociale e l’economia crollerà. Siamo in una democrazia e nessuno, ad esempio, ha interpellato i giovani su come si sentono e su come vogliono vivere. Nessuno ha chiesto agli anziani nelle case di riposo se volevano rimanere isolati, lontani dai loro cari: c’è chi è morto per la solitudine, non per il virus. Molti Stati, non solo la Svizzera, ci hanno messo in una condizione di dover accettare tutte le loro decisioni, creando una grande confusione nel sistema sanitario stesso e nella popolazione. Pensiamo alle mascherine: ci avevano detto che non servivano, poi in alcuni casi sono diventate obbligatorie anche all’aperto».

©CdT.ch - Riproduzione riservata