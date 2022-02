Dal Ticino, l’Executive Award è ufficialmente decollato anche all’estero. La manifestazione si terrà a Lugano il prossimo 5 ottobre. Proprio oggi si è tenuta a Dubai, durante Expo2020, la conferenza di lancio per gli stakeholder dell’iniziativa.

Intanto Rossella Gargano, CEO della Garbo Management SA, si sofferma sulla data in Ticino: «The Executive Award Lugano come detto si terrà il 5 ottobre e sarà un’altra edizione speciale che vedrà come protagonisti anche gli Alumni, ovvero i vincitori delle edizioni precedenti».

Ricordiamo che tra i vincitori delle prime edizioni ci sono stati nomi come Robert Piconi nel 2019, CEO della Energy Vault, che il 14 febbraio ha suonato la campanella dell’NYSE con Ticker Symbol #NRGV, Alessandro Colombi nel 2018, che nel frattempo è stato nominato direttore generale del Gruppo Corriere del Ticino e molti altri nomi di spicco, persone che hanno scelto di vivere nel nostro amato Cantone.

Gargano ha già presentato in Medio Oriente, in esclusiva, il progetto a livello internazionale: la cerimonia globale di New York presso il Rockefeller Center, prevista per l’8 settembre 2023, suggellerà il tour che nel frattempo la Garbo Management SA sta organizzando in diverse città.

La stessa Garbo ne è sponsor principale, oltreché organizzatrice di tutti gli eventi. Di più, aggiunge Gargano, «uno degli Alumni verrà scelto dalla giuria globale come vincitore del premio di New York, insieme ad altri vincitori del panorama mondiale».

Non possiamo far altro che attendere ottobre, dunque. Il Ticino, patria dell’inziativa che l’anno scorso ha visto tra i vincitori Sergio Ermotti, Guido Damiani, Nicolas Girotto e Adam Stanford, sarà una volta di più al centro. Quest’anno saranno conferiti anche alcuni «award of the awards»: verranno richiamati tutti i vincitori delle tre edizioni precedenti insieme a nuovi «humans» per i loro meriti professionali e per le doti umane.

Rossella Gargano, oltre a presentare un rebranding del premio, il prossimo ottobre parlerà del percorso internazionale che porterà l’Executive fino al Rockefeller Center. Riferirà anche delle altre tappe svizzere che si aggiungeranno a quella ticinese.

Nel frattempo è già tutto esaurito l’evento italiano che si terrà a Milano al Four Seasons, capeggiato dal presidente della giuria William Griffini, CEO di Carter & Benson. Gargano anticipa: «Desidero posizionare TEA (acronimo di The Executive Award, ndr) come il più grande evento che promuova la vera sostenibilità e la responsabilità sociale dei manager e degli imprenditori di oggi e di domani».

