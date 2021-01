Ed è tramite i sensi di colpa che l’imputato avrebbe soffocato la presunta vittima: «Ha costruito un macigno e glielo ha messo sulle spalle», ha detto Borelli, rievocando la prima audizione della donna (prima audizione che è anche stata la prima volta in cui lei è riuscita a dire quello che le era successo). Donna che aveva detto: «Non ho osato respingerlo, come facevo? Stava male, veramente male. Io avevo 17 anni, lui 40. Cosa dovevo dirgli quando mi diceva che non sapeva se andare avanti a vivere? Non avevo alternativa, non me ne potevo andare, e ho accettato il rapporto sessuale che ne è seguito. Era il suo modo di agganciare le persone, averci relazioni sessuali».

In un processo per abusi sessuali i giornalisti sono tenuti a non fare il nome dell'imputato e a non condividere dettagli tali da permettere di identificarlo. Non per tutelare l'imputato in sé, ma per tutelare le vittime. Per evitare di renderle riconoscibili. Nel caso specifico più voci hanno richiesto che l’imputato venisse formalmente identificato, dato il suo ruolo anche pubblico avuto in passato. A tale proposito, ha ricordato di nuovo ieri l’avvocato della donna Carlo Borradori, il legale aveva chiesto alla sua assistita chiedendole cosa pensasse della questione: «Non voglio che venga fatto il suo nome - aveva risposto lei, - perché ha una figlia». Non per tutelare se stessa, dunque, ma per tutelare un’altra persona. Un’indicazione, secondo Borradori, dello scopo morale della denuncia della donna, che ha trovato la forza di farsi avanti solo a distanza di anni, dopo aver scoperto che l’imputato era ancora attivo nel mondo giovanile. Per far sì, cioè, che quanto successo a lei non dovesse toccare a qualcun altro.